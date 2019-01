Napoli, prossima settimana incontro con Raiola per Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli insiste per Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da Sky è stato fissato un appuntamento per la prossima settimana con Mino Raiola, agente del messicano. Il nodo principale è relativo alle richieste del PSV Eindhoven: 40 milioni più bonus per il cartellino del giocatore.