Napoli, quasi 100 milioni di tesoretto: da Verdi a Rui, in tanti in uscita

© foto di Federico Gaetano

La campagna acquisti del Napoli si baserà sopratutto sulle cessioni di alcuni esuberi, con almeno quattro uomini che potrebbero valere circa 95 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per Simone Verdi il club vuole incassare 25 milioni di euro, per Elseid Hysaj 20 milioni, per Roberto Inglese 30 e per Mario Rui 20.

Altre possibilità - In tutto questo potrebbe partire anche Adam Ounas, protagonista in questi giorni in Coppa d'Africa, con l'esterno che farebbe aumentare il tesoretto.