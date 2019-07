© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo affari in entrata e in uscita, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tra la trattativa legata a James Rodriguez e la possibilità di trattare l'ingaggio di Mauro Icardi, gli azzurri lavorano anche ai rinnovi contrattuali. Amin Younes dovrebbe estendere a breve il suo accordo con i partenopei, mentre è stata riaperta la trattativa per Josè Maria Callejon. Lo spagnolo, all'ombra del Vesuvio dal 2013, secondo il Corriere dello Sport potrebbe a breve firmare fino al 2022.