Napoli, rientrato il caso Allan. Ieri scuse a Gattuso e allenamento ad alta intensità

Il Corriere dello Sport parla della situazione di Allan al Napoli dopo la mancata convocazione per la gara col Cagliari a causa dello scarso impegno negli allenamenti settimanali.

Per il quotidiano sono bastate 48 ore per far rientrare il caso, con lo stesso Allan che ieri ha chiesto scusa all'allenatore dando risposte anche sul campo con una seduta atletica ad alta intensità. Motivi per i quali il brasiliano, dopo lo stop col Cagliari, si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida contro il Brescia.