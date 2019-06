Napoli, ritorno di fiamma per Castagne. Pronto un quadriennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Complice i ritardi nel rinnovo con l'Atalanta in chiave Napoli è tornato di moda il nome di Timothy Castagne. Il laterale belga è in scadenza di contratto nel giugno 2020 (con un'opzione per la stagione successiva) e i partenopei, stando a quanto riportato da Il Mattino, sono tornati a tentarlo con un quadriennale da due milioni di euro. Da non escludere che i due club possano parlarne la prossima settimana prima della partenza per il ritiro precampionato direttamente attraverso ai due presidenti De Laurentiis-Percassi. Possibile che fra i due si torni anche a parlare di un altro atalantino: Duvan Zapata.