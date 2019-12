© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grossa novità sul mercato del Napoli, rivelata da Repubblica nella sua edizione partenopea: De Laurentiis sta tentando di fare il colpo grosso e vuole regalarsi subito la rivelazione del campionato, Dejan Kulusevski. 19 anni, tuttocampista dell' Atalanta in prestito al Parma. Con 25 milioni si può bruciare la concorrenza. Kolasinac (Arsenal) è invece il nome nuovo per la fascia sinistra, in difesa. Sempre in piedi lo scambio Llorente-Politano. Gli altri movimenti sono legati ad eventuali cessioni.