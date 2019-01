Napoli, Rog resta sul mercato: Schalke in vantaggio su due club italiani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport riporta gli aggiornamenti in merito al futuro di Marko Rog (23). Lo Schalke 04 resta interessato al centrocampista croato, col club tedesco in vantaggio rispetto al Parma e alla Fiorentina. Dipenderà soprattutto dalla volontà del calciatore che ha trovato poco spazio con Maurizio Sarri prima e Carlo Ancelotti poi, ma anche dai piani dell'attuale tecnico azzurro come ha rivelato il presidente Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore.