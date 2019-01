© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Napoli c'è Marko Rog (23) in uscita. Il Mattino scrive che la cessione del centrocampista croato si concretizzerà la prossima settimana, dopo la partita contro la Lazio in programma domenica al San Paolo. In pole resta il Siviglia, restano ancora in corsa lo Schalke 04 e l'Eintracht Francoforte). Tuttavia gli andalusi sono pronti a stringere: si dovrà discutere sulla formula del trasferimento legata al prestito e sulle modalità economiche dell'operazione.