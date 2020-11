Napoli-Roma 4-0, le pagelle: Meret non giudicabile, Mirante disastroso

NAPOLI-ROMA 4-0

NAPOLI

Meret s.v. - Serata da spettatore non pagante.

Di Lorenzo 6,5 - Fa buona guardia sulla sua fascia, anche se Spinazzola è un cliente scomodo e qualche volta può dare qualche grattacapo offensivo.

Manolas 7 - Solita grande velocità, ma stasera Dzeko era tutt'altro che difficile da fermare. Sulle palle alte è difficilmente superabile.

Koulibaly 6,5 - Non è straripante, ma ha senso della posizione e non si scompone praticamente mai.

Mario Rui 6,5 - Karsdorp non affonda più di tanto, lui non ha difficoltà a presidiare la sua fascia.

Fabian Ruiz 7 - Entra come una lama nel burro quando serve, fa gol, crea e trova gli equilibri in mezzo. Ottima prova

Demme 6,5 - Lavoro oscuro, non si vede ma si sente nell'economia di un equilibrio che dev'essere ricercato con l'assenza di Bakayoko (dall'84' Lobotka).

Lozano 6,5 - Parte a razzo, viene rimbrottato dai compagni perché in un paio di circostanze dovrebbe passare il pallone a qualcuno meglio posizionato, è comuque vivo (dal 67' Politano 6,5 - Entra quando la partita è già ampiamente incanalata, segna il poker con una discesa libera che manco uno sciatore).

Zielinski 6,5 - Di rientro dopo il Covid, fa molto bene. Gli mancherebbe solo il gol, ma dà grande apporto al centrocampo (dal 78' Elmas s.v.).

Insigne 7,5 - Bagna la prima partita post Maradona con una punizione perfetta, poi concede l'assist a Fabian Ruiz. Una spina nel fianco per la retroguardia giallorossa

Mertens 7 - Qualche spunto vivace qui e lì, cercando sempre di impressionare fra le linee. Poi Mirante gli regala il gol del 3-0 e lui non può proprio sbagliare (dall'83' Petagna s.v.).

Gattuso 7 - Senza Osimhen non ha nessuno che va in profondità, ma con la difesa della Roma non ne ha più di tanto bisogno. Il suo Napoli si rilancia verso le zone nobili.

ROMA

Mirante 4,5 - Sul gol di Insigne parte in ritardo e non riesce a spingere con i piedi. Poi si rifà su Mertens, buttandosi bene sulla sua sinistra, oltre a dire di no a Lozano. Su Fabian Ruiz potrebbe almeno provare il tuffo, il gol di Mertens è colpa sua.

Mancini 6 - Ha poco tempo per lasciare il segno, poi viene sostituito perché non ce la fa (dal 38' Juan Jesus 5- Viene sollecitato sì e no, ma il problema semmai è che Fabian Ruiz riesca a passare sotto le sue gambe con il tiro del 2-0).

Cristante 5 - Cerca di governare in mezzo alla retroguardia, come faceva nella Primavera del Milan. Non sfigura anche perché fa ripartire l'azione, ma in qualche circostanza perde: dopo il 2-0 non trova più la bussola.

Ibanez 5,5 - Concede la punizione del gol, prendendo il giallo

Karsdorp 5,5 - Meno intraprendente del suo alter ego sulla fascia sinistra, si limita al compito difensivo più che affondare.

Veretout 5,5 - Sarebbe in una condizione ottima, ma il condizionale è d'obbligo perché non fa una partita super nel primo tempo. Poi si fa male e deve dare forfait (dal 46' Villar 5 - Chiamato a cucire il gioco, prova a mettere l'impegno. Senza però lasciare granché il segno)

Pellegrini 5 - Qualche volta impreciso, prova a dare il suo apporto in quantità, oltre a cercare la conclusione senza successo (dal 79' Mayoral s.v.).

Spinazzola 6 - Bene sulla sua corsia di competenza, dopo i gol ora cerca anche la conclusione verso la porta. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Pedro 5 - Qualche volta cerca di imbucare verso i compagni, per mandarli in porta. Non ci riesce molto spesso.

Mkhitaryan 5 - Rispetto alle scorse settimane è decisamente in calando, anche perché non ha molte occasioni per cambiare l'incidenza della partita.

Dzeko 5 - Non ha grande forza, né condizione. Prova a battagliare con Koulibaly ma perde sistematicamente (dal 71' Carles Perez s.v.)

Fonseca 5 - Tanti applausi finora, ne esce ridimensionato: può essere un bagno di umiltà, ma alla fine è sempre senza molti titolari.