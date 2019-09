Napoli-Samp, i convocati di Ancelotti: out Milik e Hysaj, recupera Insigne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà domani con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A (ore 18). Lozano è rientrato dagli impegni con la Nazionale ed ha fatto seduta completa. Hysaj ha lavorato a parte per un affaticamento muscolare. Tabella personalizzata per Tonelli. Di seguito la lista dei convocati di mister Ancelotti (out Milik e Hysaj, recupera Insigne):

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.