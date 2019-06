Napoli, sempre viva la pista Almendra: il Boca abbasserà le sue pretese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Agustin Almendra è sempre di moda in casa Napoli e secondo quanto riportato da Olè il Boca Juniors potrebbe abbassare le sue pretese. Il giocatore non ha infatti impressionato nel Mondiale Under 20 e per questo motivo il prezzo del suo cartellino potrebbe essere più basso di alcune settimane fa.