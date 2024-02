Napoli, si ferma Jens Cajuste: la nota del club dopo gli esami strumentali

vedi letture

All'indomani della vittoria contro il Sassuolo, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno per iniziare a preparare la partita di domenica sera contro la Juventus, gara valida per la 27esima giornata di Serie A. "La squadra - si legge - si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione in palestra, riscaldamento in campo col pallone e partitina a campo ridotto".

Non arrivano buone notizie sul fronte infortunati. Jens Cajuste, che ieri non ha preso parte alla gara del Mapei Stadium, quest'oggi s'è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l'iter riabilitativo. Ha svolto allenamento personalizzato in palestra Cyril Ngonge.

Serie A, classifiche a confronto

Inter 69 (+19 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 26 giornate)

*Juventus 57 (+4)

Milan 53 (+5)

Bologna 48 (+12)

Atalanta 46 (+4)

Roma 44 (-3)

Fiorentina 41 (+7)

Lazio 40 (-9)

Napoli 40 (-28)

Torino 36 (-1)

Monza 36 (+3)

Genoa 33 (in Serie B)

Empoli 25 (-3)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-12)

Frosinone 23 (in Serie B)

Hellas Verona 20 (+1)

Sassuolo 20 (-13)

Cagliari 20 (in Serie B)

Salernitana 13 (-13)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione