Non solo Giovanni Di Lorenzo, il Napoli vuole chiudere con l’Empoli anche per il centrocampista Ismael Bennacer. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che la trattativa tra le due Società è a buon punto: il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha chiesto ai toscani di non prendere in considerazione altre offerte, su tutte le eventuali proposte che potrebbero presentare Inter e Roma.

Le cifre. L'Empoli chiede dieci milioni di euro per lasciar partire il centrocampista: Giuntoli vorrebbe pagare il cartellino qualche milione in meno, a patto di trasformare la restante parte in un eventuale bonus legato ai risultati e al rendimento del calciatore.