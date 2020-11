Napoli, travolta la Roma con una prova di forza nel segno di Diego

vedi letture

Il Napoli travolge la Roma e ritrova i piani alti della classifica in una notte in cui la mistica del calcio sembra ai massimi livelli. Napoli-Roma, l'ultima gara con Maradona in tribuna al San Paolo (nel 2013, un 3-0 in Coppa Italia con due gol in pochi minuti dopo l'entusiasmo scatenato dall'arrivo di Diego) vede gli azzurri in maglia stile albiceleste e Lorenzo Insigne sbloccare la gara su calcio di punizione per poi andare a baciare la numero 10 in panchina. Il 4-0, dominando in lungo ed in largo, può segnare la svolta per il Napoli considerando la serata da protagonisti di diversi giocatori fino a quel momento in un periodo molto difficile.

A partire da Fabian, autore del 2-0 e da quel momento in fiducia e tra i migliori in campo, ma anche Mertens - in gol su una respinta - che può chiudere così un periodo tutt'altro che esaltante. Il quarto gol invece conferma l'ottimo momento di Politano, da tempo co-titolare con Lozano a destra, ma la vera novità è il ritorno ad alti livelli di Zielinski, nel ruolo di sotto punta - come sottolineato da Gattuso, agendo da mezzala a centrocampo solo in fase di non possesso - che dà equilibrio alla squadra, ma anche strappi in transizioni e che si giocherà quel posto con Mertens quando da punta rientrerà Osimhen. Gattuso spera già da giovedì, nel match cruciale d'Europa con un AZ che s'è dimostrato di buon livello, mentre in campionato il calendario, almeno sulla carta, sembra meno tortuoso a partire dalla prossima sfida col Crotone ultimo in classifica.