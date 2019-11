Napoli, tutti pazzi per Fabian ma le condizioni le detta De Laurentiis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le big spagnole sono pronte a far follie per riportare in patria Fabian Ruiz dopo un anno e mezzo passato con successo al Napoli. Real Madrid e Barcellona però dovranno fare i conti con le condizioni di De Laurentiis, che nel frattempo sta portando avanti una trattativa per il rinnovo del calciatore con aumento dell'attuale ingaggio da 1,5 milioni di euro e inserimento di una clausola che possa mettere d'accordo tutti in vista anche di un possibile futuro addio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.