Napoli, tutto su Icardi: ADL al terzo assalto per l'argentino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli ha deciso di attendere fino in fondo per provare il colpo Mauro Icardi. Con il rinnovo di Dzeko, è ancora più chiaro l'ennesimo faccia a faccia con la Juventus, prima scelta del giocatore. Aurelio De Laurentiis però è arrivato a questo punto del mercato con disponibilità economica per le tante cessioni 'minori' messe a segno ed un Milik non più incedibile visto il mancato rinnovo del contratto, a differenza dei bianconeri che hanno già due attaccanti centrali più Dybala in quel ruolo da dover cedere, non senza difficoltà visti gli ingaggi molto alti ed il ricco mercato inglese chiuso da tempo. E per questo il presidente azzurro ha iniziato a crederci, mettendo in secondo piano le altre possibilità programmate da tempo - a partire probabilmente da James - per la punta che non ha mai smesso di corteggiare. A partire dal 2013, quando era alla Sampdoria, subendo il rilancio dell'Inter proprio nelle ultime ore di calciomercato. Il secondo tentativo tre anni fa, con Higuain alla Juve, ma alla fine - nonostante l'incontro con Wanda a Verona e la ricca offerta - Icardi restò in nerazzurro. Ora il terzo tentativo, una corte concreta e insistita a cui sta partecipando anche Carlo Ancelotti, per provare a cogliere con una sessantina di milioni l'opportunità di mercato.