Napoli, un esterno dopo Osimhen. La chiave per Bernardeschi e Under è Milik

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli e spiega come dopo Osimhen, il prossimo colpo sarà un esterno d'attacco che possa sostituire degnamente Callejon. I nomi più caldi sembrano essere due ed in entrambi i casi molto dipenderà da Arek Milik. Uno è quello di Federico Bernardeschi, ulteriormente chiuso alla Juventus dal prossimo arrivo di Kulusevski. L'altro è quello di Cengiz Under della Roma. In entrambi i casi il Napoli sta provando ad intavolare uno scambio con l'attaccante polacco.

L'altro nome in ballo è quello di Jeremie Boga, ma nonostante il gradimento del giocatore il prezzo superiore ai 40 milioni di euro stabilito dal Sassuolo spaventa. Per questo un eventuale affondo sull'ex Chelsea potrebbe arrivare solo dopo aver chiuso qualche cessione di spicco.