© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro tra oggi e domani tra il patron Aurelio De Laurentiis, il ds Cristiano Giuntoli e l'ad Andrea Chiavelli per fare il punto sul calciomercato. A riferire del vertice è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nell'incontro, però, si dovrebbe parlare soprattutto delle trattative imbastite e da imbastire in ottica futura e da concretizzare a giugno. "Sembra da escludere - scrive infatti la rosea - che qualcosa possa concretizzarsi in questa sessione di mercato: tutte le operazioni che il Napoli sta considerando, in questo periodo, sono tutte prospettiche, riguardano la prossima stagione".