Napoli, Wendel in caso di partenza di Allan: lo Sporting fissa il prezzo

vedi letture

Servono 10 milioni per arrivare a Wendel, centrocampista dello Sporting Lisbona che il Napoli vorrebbe acquistare per sostituire l'eventuale partenza di Allan. Il mediano brasiliano ritiene chiusa la propria esperienza in azzurro e davanti a un'offerta importante sarà lasciato libero di cambiare aria. Per questo Giuntoli punta l'altro brasiliano proveniente dal Portogallo, giocatore con minori capacità di interdizione ma decisamente più forte da un punto di vista tecnico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.