Napoli, Zielinski: "Nella ripresa non abbiamo giocato il nostro calcio"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto al termine del match contro il Salisburgo. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport: "La cosa importante era passare il turno, dovevamo gestire meglio la partita. Il secondo tempo è stato brutto da parte nostra".

Cosa è mancato? "Il mister ci ha detto di non fare calcoli, purtroppo nella ripresa eravamo psicologicamente strani, non lo so. Siamo usciti carichi, ma nn abbiamo giocato il nostro calcio. Non possiamo giocare così".

Può servirvi da lezione questo match? "Sicuramente sì, siamo contenti di passare il turno. Anche il Salisburgo ha dimostrato di aver un bel gioco, giocano con coraggio. L'importante era passare il turno, ma dovevamo giocare meglio".