#NapoliJuve - Dal 2010 al 2020. Due squadre a due velocità. E due bacheche

Dal 2010-2011 a oggi, come sono andate le stagioni di Napoli e Juventus? Partiamo da un anno in cui gli azzurri erano ben quattro posizioni avanti alla Juve in campionato. Dall'anno successivo, stagione 11-12, il Mondo è cambiato. Il Napoli ha vinto solo Coppa Italia e Supercoppa. La Juventus ha collezionato titoli, Scudetti e non solo. Per entrambe nessun alloro continentale ma la Juve è quella che è andata più vicina con le finali di Champions a differenza del Napoli che, nella massima competizione europea, non è mai andato oltre agli ottavi. L'unica chance di superarli è in questa annata, col ritorno col Barcellona ancora da giocare.

NAPOLI

2010-11 · 3º in Serie A.

Quarti di finale di Coppa Italia.

Sedicesimi di finale di Europa League.

2011-12 · 5º in Serie A.

Vince la Coppa Italia

Ottavi di finale di Champions League.

2012-13 · 2º in Serie A.

Ottavi di finale di Coppa Italia.

Finale di Supercoppa italiana.

Sedicesimi di finale di Europa League.

2013-14 · 3º in Serie A.

Coppa ItaliaVince la Coppa Italia

Fase a gironi di Champions League.

Ottavi di finale di Europa League.

2014-15 · 5º in Serie A.

Semifinale di Coppa Italia.

Supercoppa Italiana Vince la Supercoppa italiana

Play-off di Champions League.

Semifinale di Europa League.

2015-16 · 2º in Serie A.

Quarti di finale di Coppa Italia.

Sedicesimi di finale di Europa League.

2016-17 · 3º in Serie A.

Semifinale di Coppa Italia.

Ottavi di finale di Champions League.

2017-18 · 2° in Serie A.

Quarti di finale di Coppa Italia.

Fase a gironi di Champions League.

Sedicesimi di finale di Europa League.

2018-19 · 2° in Serie A.

Quarti di finale di Coppa Italia.

Fase a gironi di Champions League.

Quarti di finale di Europa League.

JUVENTUS

2010-2011 - 7ª in Serie A.

Quarti di finale di Coppa Italia.

Fase a gironi di Europa League.

2011-2012 - Campione d'Italia

Finale di Coppa Italia.

2012-2013 - Campione d'Italia

Semifinale di Coppa Italia.

Supercoppa Italiana Vince la Supercoppa italiana

Quarti di finale di Champions League.

2013-2014 -Campione d'Italia

Quarti di finale di Coppa Italia.

Supercoppa Italiana Vince la Supercoppa italiana

Fase a gironi di Champions League.

Semifinale di Europa League.

2014-2015 - Campione d'Italia

Vince la Coppa Italia

Finale di Supercoppa italiana.

Finale di Champions League.

2015-2016 - Campione d'Italia

Vince la Coppa Italia

Vince la Supercoppa italiana

Ottavi di finale di Champions League.

2016-2017 - Campione d'Italia

Vince la Coppa Italia

Finale di Supercoppa italiana.

Finale di Champions League.

2017-2018 - Campione d'Italia

Vince la Coppa Italia

Finale di Supercoppa italiana.

Quarti di finale di Champions League.

2018-2019 - Campione d'Italia

Quarti di finale di Coppa Italia.

Vince la Supercoppa italiana

Quarti di finale di Champions League.