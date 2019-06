Nasce il Milan di Giampaolo: dalla Samp vorrebbe Praet e Andersen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan riparte da Marco Giampaolo, individuato da Maldini come tecnico ideale per un progetto sostenibile e basata sui giovani: dalla Samp possono arrivare un paio di giocatori secondo quanto scrivere il Corriere della Sera, entrambi giovani e di prospettiva, come da richieste di Gazidis e Elliott. Piacciono il mediano Dennis Praet e il difensore centrale Joachim Andersen, già ambiti sul mercato internazionale, come dimostra l'interesse per loro da parte dell'Arsenal. Valgono sui 20-25 milioni ciascuno, conoscono già il calcio di Giampaolo e potrebbero dargli una mano nella catechizzazione tattica dei compagni.