Nasce la nuova Juventus di Pirlo: Ramsey sfida Rabiot per un posto a centrocampo

Non è ancora sicuro di giocare nella Juventus la stagione che sta per iniziare, Aaron Ramsey, ma potrebbe essere uno dei pezzi del motore della prima Juventus di Andrea Pirlo, che il 20 settembre sfiderà la Sampdoria nella prima giornata di Serie A. Il gallese - sottolinea Tuttosport - ha vissuto una prima stagione bianconera difficile per colpa degli infortuni, ma in Premier ha ancora molti estimatori ed essendo arrivato a parametro zero potrebbe garantire una plusvalenza anche con un’offerta adeguata ai tempi del coronavirus.

I titolari - Ecco perché la sua permanenza non è ancora certa. Del resto, sono pochissimi i giocatori per i quali Fabio Paratici non ascolterebbe neppure eventuali offerte. Così Rambo da possibile partente sta provando a conquistarsi un posto da titolare nel primo centrocampo di Pirlo, che sulla carta per ora vede i tre titolari Arthur, Bentancur e Rabiot.