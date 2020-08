Nasce la nuova Roma: Friedkin blinda Zaniolo, Pellegrini e Dzeko. Non Florenzi

vedi letture

Blindare i gioielli. Sarà questo il primo diktat della famiglia Friedkin ai dirigenti della Roma. Ne scrive il Corriere dello Sport: la nuova proprietà ha già dato al CEO Fiega l'indicazione di confermare Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, con annessi rinnovi di contratto. Togliendo, per inciso, la clausola al classe '96. Con loro, anche Edin Dzeko sarà tolto dal mercato: incedibile, a meno di offerte davvero irrinunciabili.

Smalling e Vertonghen. In difesa, il primo nome è quello dell'inglese, tornato al Manchester United ma che i capitolini vogliono riportare in Italia. E poi Fienga proverà a chiudere per il belga. Contatti recenti con l'entourage di Gaetano Castrovilli, che però la Fiorentina non intende vendere. Possibile un grande acquisto, per un rilancio anche a livello mediatico. Capitolo porta: se dovesse partire Pau Lopez, fari puntati su Sirigu e Gollini. Alessandro Florenzi dovrebbe partire, a meno di un eventuale ribaltone in panchina.