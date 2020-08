Nella notte più importante Sarri sceglie Bernardeschi. Che si giocherà anche la conferma

Federico Bernardeschi dal primo minuto in Juventus-Olympique Lione, Cuadrado terzino e Danilo in panchina. Nella notte più importante della sua avventura bianconera, Maurizio Sarri ha scelto il trequartista classe '94 che scenderà in campo dal primo minuto per una gara che dirà molto sul futuro dell'allenatore. E anche sul futuro del calciatore ex Fiorentina: la Juventus non avrebbe infatti problemi a inserirlo in uno scambio col Napoli comprendente Arkadiusz Milik, mentre Bernardeschi vorrebbe continuare a dimostrare il suo valore a Torino, alla Juventus. E stasera avrà un'altra occasione per guadagnarsi la conferma, forse la più importante.

