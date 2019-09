Nessuna occasione, tanta noia. Il 1° tempo di Bologna-Roma finisce 0-0

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Bologna-Roma. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è inchiodato sullo 0-0.

Poche sorprese nelle scelte dei tecnici - L'unica novità di rilievo nel Bologna è la presenza dell'ex di turno Mattia Destro dal primo minuto al posto di Palacio. Nella Roma sorprende la scelta di Fonseca, che lascia in panchina Zaniolo dopo la fantastica prestazione in Europa League. Al suo posto Kluivert.

Equilibrio in avvio - Ad inizio primo tempo regna un sostanziale equilibrio fra le due squadre. Al decimo minuto la prima, vera, occasione della gara: Sansone supera Florenzi con un numero e cerca il cross dalla linea di fondo: deviazione di Mancini che genera un campanile che termina in corner. Risponde la Roma al 20', con la sgroppata di Florenzi sulla fascia: Pellegrini riceve, tocca di tacco per lo stesso Florenzi che prova a piazzare la palla sul secondo palo. La conclusione del terzino della Roma viene deviata dalla difesa rossoblù.

Cresce la Roma - Col passare dei minuti cresce la formazione giallorossa, grazie all'ottimo lavoro di Edin Dzeko. Il bosniaco gioca come una sorta di playmaker alto, permettendo così gli inserimenti senza palla di Pellegrini e Mkhitaryan.

La partita non decolla - Passano i minuti ma la sfida non si sblocca. Anzi, se possibile i ritmi si abbassano nei minuti finali. Il primo tempo, non certo memorabile, finisce 0-0.