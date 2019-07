Nicolas all'Udinese, il portiere ha firmato un contratto fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la comunicazione del passaggio a titolo definitivo di Nicolas dall'Hellas Verona all'Udinese, il sito ufficiale del club friulano ha specificato anche i dettagli del contratto del portiere. Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica di essersi garantita le prestazioni sportive del portiere Nicolas Andrade. Il brasiliano classe 1988 era giunto a Udine già all’inizio della scorsa stagione, in prestito dall’Hellas Verona, e ora è stato acquisito a titolo definitivo, con un contratto fino al 30 giugno 2021. Ha difeso la porta bianconera in occasione nel terzo turno di Coppa Italia 2018-2019 contro il Benevento.

A Nicolas gli auguri di buon lavoro da parte della società".