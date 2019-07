Nicolato nuovo ct dell'U21: "Per me è una grandissima soddisfazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. L'allenatore vicentino guiderà gli Azzurrini, dalla stagione sportiva appena iniziata, impegnati da settembre nelle Qualificazioni all’Europeo 2021: "Per me è una grandissima soddisfazione - le parole riportate dal sito della FIGC - e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del ct Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore".