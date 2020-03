Niente Italia per Matic: il serbo sta trattando col Manchester United un rinnovo biennale

vedi letture

Nemanja Matic è in trattativa col Manchester United per ottenere un nuovo contratto biennale da 140.000 sterline a settimana. Il centrocampista serbo era in scadenza a giugno, ma i Red Devils pochi giorni fa hanno esercitato l'opzione per rinnovare per almeno una stagione. Matic, classe '88, è sempre piaciuto molto anche a Inter e Milan, che con ogni probabilità dovranno però rassegnarsi una volta per tutte. Lo riporta il Sun.