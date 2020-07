Niente Italia per Nahuel Bustos? E' vicino all'Atletico Mineiro. Ma potrebbe rivenderlo

Niente Italia per Nahuel Bustos? La punta è sul taccuino della Roma e del Milan ma secondo O'Tempo, l'Atletico Mineiro in Brasile sarebbe in fase più che avanzata della trattativa con l'attaccante del Talleres de Cordoba. 5 milioni di dollari per il 50% della trattativa ma potrebbe non essere finita qui. Perché il club brasiliano potrebbe prenderlo per venderlo a prezzo più alto in Europa.