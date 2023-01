ufficiale Bustos rientra al Manchester City e riparte. Lo attende il Talleres

Non sembra trovare pace e stabilità per maturare Nahuel Bustos, attaccante argentino di 24 anni e di proprietà del Manchester City. Interrotto anzitempo il prestito in Brasile, al San Paolo, lo aspetta un altro trasferimento a titolo temporaneo anche se a casa, in Argentina. Va in prestito al Talleres de Cordoba fino al 31 dicembre del 2023.