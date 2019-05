© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente futuro in Italia per Matthijs de Ligt secondo quanto riportato da Mundo Deportivo. la Juventus infatti avrebbe proposto 80 milioni di euro all'Ajax per il giovane difensore e capitano dei Lancieri, ma il ds Overmars ha rifiutato immediatamente confidando a Paratici che il giocatore avrebbe già deciso di firmare per il Barcellona. Proprio per questo motivo i bianconeri avrebbero iniziato a guardare altrove per sistemare la propria difesa, con Savic e Hummels tra i candidati a vestire la maglia juventina.