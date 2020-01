Antonee Robinson resta in Championship. La conferma ufficiale arriva dal Wigan, club proprietario del cartellino del laterale classe 1997, che ha spiegato così la sorprendente fumata nera per il suo trasferimento al Milan: "Il trasferimento di Robinson non si è potuto completare. Il giocatore si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club si erano accordati su una cifra per il suo passaggio a titolo definitivo al Milan ieri sera. Il nazionale americano è stato sottoposto così a visite mediche, ma erano necessari ulteriori test impossibili da realizzare entro le 20 di oggi, orario della chiusura del calciomercato invernale in Italia", recita il comunicato ufficiale del club inglese. Niente Serie A dunque, almeno per ora, per il terzino mancino della Nazionale statunitense.

Club Statement | Antonee Robinson#wafc — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 31, 2020