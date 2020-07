Niente Milan per Rangnick: Gazidis ha scelto Pioli. E il tedesco voleva pieni poteri

Il Corriere della Sera racconta i retroscena del mancato arrivo al Milan di Ralf Rangnick e spiega che il manager tedesco chiedeva pieni poteri per guidare il progetto del futuro rossonero. Invece Stefano Pioli ha convinto Elliott e Ivan Gazidis che lo ha scelto per la panchina. Rangnick voleva, come detto, pieni poter e ha scelto di andare per la propria strada. E il Diavolo riparte da un progetto già avviato.