Niente proteste, chiama ed esultanze: così sarà la ripresa del divieto al superfluo

L'edizione odierna de La Stampa racconta di alcuni aspetti della ripartenza del calcio italiano. Tra queste il divieto assoluto di proteste, i giocatori non dovranno mai avvicinarsi a meno di un metro e mezzo dagli arbitri. Salterà la chiama dei giocatori negli spogliatoi con nome e numero in risposta al cognome scandito dall'arbitro, le squadre arriveranno separate allo stadio, possibilmente su più pullman. Niente saluti tra i 22 titolari. Chiaro, i contatti in campo ci saranno ma meglio evitare il superfluo, come le esultanze.