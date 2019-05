Allan Saint-Maximin, ala del Nizza e obiettivo di mercato del Milan, ha parlato ai microfoni di Gazzetta TV al termine del match pareggiato contro il PSG. Al francese viene chiesto se si senta pronto per una squadra come il Milan: “Di sicuro mi sento pronto a salire di grado e andare in una squadra più prestigiosa, ma per ora sto ancora bene a Nizza. Spetta a me continuare ad avere queste prestazioni, aiutando la mia squadra il più possibile. Poi a fine stagione vedremo. Se il Milan rappresenta un obiettivo? È sicuramente un grande club. Ho avuto l'opportunità di andare a Milano già nel mercato invernale ma la trattativa non è andata in porto. Vedremo come andrà quest'estate. Per ora sono concentrato sul campo, voglio aiutare la mia squadra a vincere. Poi a fine stagione tireremo le somme e vedremo"