Non solo gli Insigne: dai Filippini ai De Boer, tutti i fratelli in gol nella stessa partita

Lorenzo e Roberto Insigne in gol, l’uno contro l’altro. È successo in Benevento-Napoli, match conclusosi con un successo degli azzurri in rimonta. Eppure i due fratelli Insigne non sono i primi fratelli a segnare nella stessa partita. Era successo, ad esempio, ai fratelli Eden e Thorgan Hazard, che avevano segnato con la maglia del Belgio nel match contro la Russia, valido per le qualificazioni a Euro 2020. In uno Spezia-Benevento, invece, avevano segnato entrambi i fratelli Ricci, Matteo e Federico, il primo con la maglia dei liguri e il secondo con quella sannita. In questa speciale statistica rientrano anche i fratelli Ayew: Jordan e André avevano segnato nella stessa partita ben quattro volte. È successo quando vestivano la maglia del Ghana, ma non solo. È capitato anche da avversari, in Premier League: in un Aston Villa (Jordan) contro Swansea (Andre) nell'ottobre 2015 (1-2), con successo di Andre ma anche in un Marsiglia-Lorient 5-3 del 24 aprile 2015, questa volta con doppietta e successo di Jordan.

Da segnalare anche la sfida interna tra i fratelli Ciofani, con Daniel e Matteo entrambi in gol contro il Lecce con la maglia del Frosinone. Gol in coppia anche per Yaya e Kolo Touré al Manchester City, ma anche da avversari quando Kolo si trasferì al Liverpool. Il gol in tandem arrivò invece con la maglia della Costa D’Avorio nel 2011 contro il Burundi. È poi la volta dei due gemelli del calcio italiano, Emanuele e Antonio Filippini, entrambi in gol il 4 aprile 2004 con la maglia del Palermo nel derby contro il Catania.

Meno noti, invece, Hakan e Murat Yakin, insieme con la maglia della Nazionale svizzera. E per un breve periodo anche uno (Murat) allenatore dell'altro (Hakan) ai tempi del Lucerna. Per loro il gol nella stessa partita è arrivato proprio in nazionale nel 2002 contro l'Austria. Tore André e Jostein Flo, invece, appartengono a una famiglia di calciatori assieme agli altri fratelli Kjell Rune e Jarle. Per la Norvegia il gol nella stessa partita arrivò contro la Finlandia nelle qualificazioni al Mondiale 1998. Più noti i fratelli Frank e Ronald De Boer, che insieme hanno vestito i colori di Ajax, Barcellona, Rangers, Al-Rayyan e Al-Shamal (in Qatar). E segnarono nella stessa partita in un Olanda-Galles 7-1 del 1996. Anche Michael e Brian Laudrup trovarono il gol insieme per ben due volte con la nazionale danese: nel 1989 contro la Grecia e nel 1995 (anche loro, come gli Hazard) contro Cipro. Chiudono questa carrellata Bobby e Jack Charlton. Insieme vinsero il Mondiale del 1996, quello del football's coming home. Proprio in quell'anno segnarono nella stessa partita in un 5-1 contro il Galles.