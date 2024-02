Non solo il Milan segue Kiwior: sul difensore dell'Arsenal c'è anche il Siviglia

Dopo essere esploso in Serie A, con la maglia dello Spezia, Jakub Kiwior si è trasferito in Premier League, all'Arsenal, dove però non sta riuscendo a imporsi. In questa stagione il difensore polacco ha collezionato soltanto 11 presenze e appena 344' in campo, più qualhce altro spezzone in Champions League.

A gennaio, così, Kiwior è stato accostato a un ritorno in Italia, al Milan, che era alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Ma il club rossonero non è il solo ad essere interessato al classe 200 nativo di Tychy. Come riportato da Fichajes, anche il Siviglia avrebbe chiesto informazioni, sia a gennaio che in vista della prossima stagione.