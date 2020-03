Non solo Inter e Juve: l'arbitro del match Marco Guida si mette in autoisolamento

Dopo la positività di Daniele Rugani al test del coronavirus lo scorso martedì sera, anche Marco Guida, l'arbitro internazionale della sezione di Torre Annunziata che ha diretto il big match dello Stadium domenica sera tra Juve e Inter ha deciso di mettersi in isolamento volontario nella propria abitazione. Il direttore di gara, rivela Sportmediaset, come anche tanti tesserati delle due squadre, non è stato sottoposto a tampone perché il protocollo è chiaro e non lo prevede. Con Guida c'erano anche Fabio Maresca, quarto uomo, e Ciro Carbone, assistente di linea: anche per loro isolamento nel proprio domicilio.