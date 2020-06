Non solo Juventus: la plusvalenza del Barcellona è più alta con Arthur, 45 milioni

Non solo i 41,8 milioni di euro di plusvalenza della Juventus. Palco 23, media economico sportivo spagnolo, fa i conti in tasca al Barcellona e spiega che la plusvalenza arrivata per la cessione da 72 milioni di euro di Arthur ai bianconeri ammonta a 45 milioni di euro. Arrivato per 40 milioni di euro dal Gremio con contratto di sei anni, l'addio del brasiliano fa sorridere e respirare le casse dei catalani.