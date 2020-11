Non solo la Juve, il Milan fa sul serio per Marcus Thuram: contatti con Raiola per il figlio d'arte

vedi letture

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo giovane talento: Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach nonché figlio d'arte dell'ex difensore Lilian. Come riporta MilanNews.it, il suo ottimo rendimento in Germania ha attirato l'attenzione di diversi top club europei come Barcellona, Manchester City e Juventus, ma nelle ultime ore anche il club rossonero si sarebbe infatti iscritto alla corsa.

Il giovane campioncino francese ha un contratto con i tedeschi fino al 30 giugno 2023 e il 'Diavolo' ha già avuto i primi contatti con il suo agente Mino Raiola, che nel frattempo sta trattando con Maldini e Massara i rinnovi dei fratelli Donnarumma. Intanto, lo stesso Thuram nei giorni scorsi ha strizzato l'occhio proprio al Milan in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan". E chissà che nel suo futuro non possa esserci proprio la squadra rossonera...