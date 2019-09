Non solo Lazio: anche Fiorentina e Napoli su Muriqi del Fenerbahce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la Lazio sulle tracce di Vedat Muriqi, talento kosovaro del Fenerbahçe. Secondo quanto riferito da Sabah, oltre ai biancocelesti, anche Fiorentina e Napoli avrebbero seguito la gara tra vittoria del Kosovo sulla Repubblica Ceca per 2-1 nell'ultimo weekend, in cui l'attaccante classe '94 ha trovato la via del gol.