Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Sander Berge. Secondo 'Sky', nelle ultime ore i procuratori del centrocampista norvegese di proprietà del Genk hanno avuto dei colloqui anche con l'Inter. Non una trattativa calda, perché i nerazzurri sono interessati al calciatore più per giugno che per gennaio. Ma da qualche giorno l'Inter c'è: il Napoli è avvisato.