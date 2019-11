Nuovo comunicato Napoli: "Sbagliato parlare di ritiro punitivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si calmano le acque in casa Napoli. Pochi minuti fa il club azzurro ha diramato un nuovo comunicato, questa volta relativo alle modalità di ritiro (nei fatti rigettato dalla squadra): "Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi di stampa lo abbiano erroneamente qualificato “ritiro punitivo”. Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. - aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e inequivocabile: “Questo e’ un ritiro costruttivo e non punitivo”.

Un ritiro, espressione della complessa modalità di allenamento, destinato a far ritrovare al gruppo dei calciatori la concentrazione e le necessarie motivazioni alla vigilia di due gare importanti e delicate".