Obiettivo Zaccagni. La Juve vuole cambiare faccia, Giuntoli pensa all'esterno della Lazio

Non solo Felipe Anderson. La Juventus capeggiata dall'uomo mercato Cristiano Giuntoli ha nel mirino anche un altro calciatore della Lazio per la prossima stagione: si tratta di Mattia Zaccagni, laterale della Nazionale legato al club biancoceleste da un contratto valido fino a giugno 2025. Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola spiega che l'idea della società bianconera è quella di creare un nuovo assetto tattico per il prossimo anno e Zaccagni è ritenuto calciatori adatto alla Juventus che verrà.

Con Claudio Lotito non sarà una trattativa semplice ma - si legge - al netto di ciò che accadrà con Federico Chiesa (anche il suo contratto scade nel 2025) l'idea della Juventus è quella di tentare l'affondo nelle prossime settimane. Un prezzo, al momento, non è ancora stato stabilito, ma a un anno dalla scadenza del contratto non potrà essere troppo alto.

Nella giornata di ieri, intercettato dal 'Corriere di Roma', il procuratore di Mattia Zaccagni ha detto: "Sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno".