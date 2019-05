© foto di Imago/Image Sport

Votato su Twitter come peggior colpo targato United degli ultimi anni Alexis Sanchez non ha altre soluzioni che l'addio al Manchester, la cui maglia veste dal gennaio 2018. Pagato 34 milioni di sterline, l'ex Udinese tornerebbe volentieri in Italia e i Red Devils sono talmente insoddisfatti delle sue prestazioni che pagherebbero metà dei circa 25 milioni di ingaggio per favorirne l’addio in prestito nella prossima stagione. In Serie A, al contrario, ha lasciato ottimi ricordi e potrebbe diventare un'occasione a prezzo di saldo per le milanesi, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.