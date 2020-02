Odjidja-Ofoe: "L'arbitro contro la Roma ci ha penalizzati, gliel'ho detto in faccia a fine gara"

Il centrocampista del Gent, Vadis Odjidja-Ofoe, ha parlato così dell'eliminazione subita in Europa League per mano della Roma: "Siamo molto delusi. Ci abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo giocato una buona partita su un campo difficile. Sapevamo che se avessimo segnato il 2-1 sarebbe stato tutto ancora possibile. Avremmo segnato anche il terzo gol, ne sono sicuro. Purtroppo non è andata così. Neanche l'arbitro ci ha aiutati. Dopo la partita gli sono andato a dire che non aveva diretto la sua migliore gara e poi mi ha ammonito. Nel doppio confronto siamo stati la squadra migliore ed è un peccato abbandonare così questa competizione. Fa male, ma questa è la legge del calcio", le sue parole riportate da HLN.