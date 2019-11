Oggi su TMW tutto quello che c'è da sapere su Euro 2020. Poi il sorteggio

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Non sarà un sorteggio come tutti gli altri. Non lo sarà perché oggi, a partire dalle 18.00, verranno svelati solo in parte i gironi di Euro 2020: 20 squadre su 24. Con le altre 4 che si conosceranno solo a fine marzo grazie agli spareggi.

Sarà però il momento per rivedere l'Italia finalmente protagonista dopo la cocente esclusione dall'ultimo Mondiale. La nuova Nazionale di Mancini, dopo aver ottenuto 10 vittorie in 10 gare nel girone di qualificazione, è pronta a dire la sua nella competizione continentale e questo pomeriggio sarà inserita nella prima fascia.

Ma quali saranno i criteri per il sorteggio? Quali le avversarie? Qual è il migliore o il peggiore girone possibile per l'Italia? E quali sono gli undici delle altre squadre in corsa? Tante domande a cui TMW proverà a rispondere quest'oggi con uno speciale che inizierà dalle ore 10 con articoli ogni 15 minuti e vi accompagnerà fino all'inizio del sorteggio che, come sempre, seguiremo in diretta con i nostri inviati pronti dal Romexpo di Bucarest a raccogliere voci, indiscrezioni e notizie.