Olsen: "Cagliari, sono tornato felice. Futuro? Vediamo, sono della Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Cagliari Robin Olsen, dopo uno straordinario avvio di stagione in Sardegna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "A Cagliari sono tornato felice. Futuro? Sono un giocatore della Roma, non si può mai sapere nel calcio. Mi godo il presente, sto bene, mi piace tutto qui. Ranieri che mi preferì Mirante? Mai parlato con lui". Chiusura con una considerazione sul connazionale Zlatan Ibrahimovic e il suo possibile ritorno in Serie A: "Sarebbe una gran cosa per la A".