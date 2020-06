Operazione riscatto - Badelj, meglio la prima volta della seconda: nuovo addio in vista

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Ritorno senza il botto. Milan Badelj, rientrato a Firenze dopo una stagione in chiaroscuro alla Lazio, non è riuscito a replicare appieno i fasti delle prime quattro stagioni alla Fiorentina. Quasi sempre titolare nelle prima parte del campionato, ha progressivamente perso terreno in un centrocampo che ha visto l’esplosione di Castrovilli e ha trovato in Pulgar un riferimento centrale più decisivo. Così, il croato sembra destinato a salutare nuovamente l’Arno: fatti salvi clamorosi scossoni, anche i restanti 43 giorni di campionato non dovrebbero cambiare i piani della società gigliata, che al momento non è intenzionata a esercitarne il riscatto.

Età: 31 anni

Posizione: centrocampista centrale

All’Atalanta da: agosto 2019

In prestito da: Lazio

Riscatto fissato a: 4,5 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 21 partite - 19 in Serie A, 2 in Coppa Italia (1.520’)

I suoi numeri in stagione: 1 gol (in Serie A)